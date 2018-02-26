В НАПК вызвали народного депутата

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Понедельник, 26 февраля 2018, 15:53

Национальное агентство по предупреждению коррупции вызвало внефракционного нардепа Сергея Мельничука для дачи объяснений относительно его участия в составе исполнительного органа ООО "МБР-Трейд".

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что прежде, чем привлечь Мельничука к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, он должен предоставить объяснения и замечания к протоколу Нацагентства.

"Национальное агентство установило, что находясь в статусе народного депутата Украины и будучи субъектом, на которое распространяется действие Закона Украины "О предотвращении коррупции", Сергей Мельничук входит в состав исполнительного органа ООО "МБР-Трейд"", - говорится в сообщении.

В НАПК добавляют, что в этом случае имеется факт нарушения нардепом установленных законом ограничений относительно занятия другой оплачиваемой деятельностью.

 

Сообщается, что Мельничук должен прибыть в Национальное агентство 28 февраля в 10:00.

В агентстве также отметили, что даже если нардеп не предоставит объяснения, то это не станет препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.

Согласно декларации Мельничука за 2016 год, он владеет тремя автомобилями: Jeep Grand Cherokee, ГАЗ 2411 и Toyota Land Cruiser 200, квартирой и земельным участком в Винницкой области.

Также он имеет более 9 миллионов гривен наличных средств и еще более 40 тысяч гривен на счетах в банках. Указывается, что по основному месту работы Мельничук получил 153 908 гривен заработной платы.

При этом ООО "МБР-Трейд" в декларации нардепа не фигурирует.

Украинская правда
Темы: НАПК указы Радикальная партия
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