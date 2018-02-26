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Прокуратура з'ясувала ще одну роль російських військових у захопленні Криму

Понеділок, 26 лютого 2018, 15:18
Прокуратура з'ясувала ще одну роль російських військових у захопленні Криму

У мітингу під Верховною Радою Криму 26 лютого 2014 року також брали участь перевдягнені російські військові, які пізніше захоплювали півострів.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури АРК із посиланням на голову відомства Гюндуза Мамедова.

За його словами, прокуратурі вдалося похвилинно встановити події, які відбувались того дня, потерпілих осіб, співробітників правоохоронних органів та їх керівництво, які повинні були забезпечити охорону громадського порядку.

"Досить важливим фактом є те, що зі сторони проросійських активістів, які стояли с гаслами від’єднання півострова від України, були перевдягненні військові регулярних військ Російської Федерації, які в подальшому брали активну участь у захоплені аеропортів, адміністративних будівель та військових частин", - розповідає Мамедов.

Також, за його словами, на мирному мітингу за територіальну цілісність України були присутні кубанські казаки.

"Зауважу, що обидві категорії цих осіб не мають ні якого відношення до волевиявлення населення півострову", - наголосив прокурор.

За його інформацією, слідчі також встановили, що на мобільні телефони Сергія Аксенова протягом 26 лютого 2014 року "постійно надходили дзвінки від абонентів Російської Федерації".

Мамедов розповів, що за тими подіями трьом особам, а саме керівникам правоохоронних органів, наразі повідомлено про підозру у службовій недбалості з тяжкими наслідками. Вони оголошені в розшук.

Слідство встановило, що наслідком їх халатного ставлення до забезпечення громадського порядку під час мітингу стали зіткнення між сторонами, в результаті чого 16 осіб отримали травми та 2 людини загинули.

Як відомо, 26 лютого 2014 року під будівлею Верховної Ради Криму сталися сутички між сепаратистами та противниками анексії Криму.

Слідчий комітет Росії порушив за даним фактом кримінальну справу. Почалися затримання кримських татар.

Пізніше суд розділив "справу 26 лютого" на дві: окремо  по одному з лідерів кримськотатарського національного руху Ахтему Чийгозу, і окремо по інших фігурантах процесу  Алі Асанову, Мустафі Дегерменджі, Ескендеру Кантемірову, Таляту Юнусову, Ескендеру Емірвалієву, Арсену Юнусову й Ескендеру Небієву.

25 жовтня Ахтема Чийгоза разом із ще одним засудженим окупантами лідером кримських татар Ільмі Умеровим видали Туреччині. Пізніше вони прилетіли з Туреччини до Києва.

Українська правда

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Теми: КримпрокуратураокупаціяРосіяармія
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