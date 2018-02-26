Прокуратура выяснила еще одну роль российских военных в захвате Крыма

В митинге под Верховной Радой Крыма 26 февраля 2014 года также участвовали переодетые российские военные, которые позже захватывали полуостров.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АРК со ссылкой на главу ведомства Гюндуза Мамедова.

По его словам, прокуратуре удалось поминутно установить события, которые происходили в тот день, потерпевших лиц, сотрудников правоохранительных органов и их руководство, которые должны были обеспечить охрану общественного порядка.

"Немаловажным фактом является то, что с стороны пророссийских активистов, которые стояли с лозунгами отсоединения полуострова от Украины, были переодетые военные регулярных войск Российской Федерации, которые в дальнейшем активно участвовали в захвате аэропортов, административных зданий и воинских частей", - рассказывает Мамедов.

Также, по его словам, на мирном митинге за территориальную целостность Украины присутствовали кубанские казаки.

"Замечу, что обе категории этих лиц не имеют никакого отношения к волеизъявлению населения полуострова", - отметил прокурор.

По его информации, следователи также установили, что на мобильные телефоны Сергея Аксенова в течение 26 февраля 2014 года "постоянно поступали звонки от абонентов Российской Федерации".

Мамедов рассказал, что по этим событиям трем лицам, а именно руководителям правоохранительных органов, уже сообщено о подозрении в служебной халатности с тяжелыми последствиями. Они объявлены в розыск.

Правоохранители установили, что вследствие их халатного отношения к обеспечению общественного порядка во время митинга произошли столкновения между сторонами, в результате чего 16 человек получили травмы и 2 человека погибли.

Как известно, 26 февраля 2014 года под зданием Верховной Рады Крыма произошли столкновения между сепаратистами и противниками аннексии Крыма.

Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело. Начались задержания крымских татар.

Позже суд разделил "дело 26 февраля" на два: отдельно – по одному из лидеров крымскотатарского национального движения Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову, Мустафе Дегерменджи, Эскендеру Кантемирову, Таляту Юнусову, Эскендеру Эмирвалиеву, Арсену Юнусову и Эскендеру Небиеву.

25 октября Ахтема Чийгоза вместе с еще одним осужденным оккупантами лидером крымских татар Ильми Умеровым выдали Турции. Позже они прилетели из Турции в Киев.