В Украине арестовали хакера, которого искали 30 стран мира

Суд арестовал на 60 суток Геннадия Капканова, он - организатор международной преступной платформы "Avalanche", которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров.

Об этом сообщил директор департамента по коммуникациям МВД Артем Шевченко в Twitter.

"Капкан для Капканова 60 суток содержания под стражей безальтернативно для неуловимого полтавского хакера Геннадия Капканова организатора международной мошеннической киберсети avalanche - не надо было больше года от киберполиции скрываться с поддельным паспортом", - написал Шевченко.

Капкан для Капканова: 6️⃣0️⃣ діб утримання під вартою безальтернативно для невловимого полтавського хакера Геннадія Капканова 💻💰 організатора міжнародної 🌎шахрайської кібермережі #avalanche - не треба було понад рік від #кіберполіція переховуватися з підробним паспортом. pic.twitter.com/st2DE5dzxd — Artem Shevchenko (@Artem_Shewa) February 26, 2018

Отмечается, что сеть "Avalanche" работала 7 лет. В ее ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран.

В ноябре 2016 года организатора киберсети, 33-летнего жителя Полтавы, уже задерживали. Но тогда полтавский суд отказался арестовать подозреваемого, после чего тот исчез. Позже злоумышленника объявили в международный розыск.

Хакеру инкриминируют причастность к совершению преступлений по ч. 3 ст. 209 (отмывание средств), по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров), ч. 2 ст. 342 (сопротивление представителю власти) и ч. 4 ст. 190 (мошенничество) УК.

Уголовное дело в отношении "Avalanche" расследуется также прокуратурой Вердена и полицией Люнебурга (Федеративная Республика Германия).

Отмечается, что денежные потери, связанные с кибератаками "Avalanche", по предварительным подсчетам, составили сотни миллионов евро по всему миру.