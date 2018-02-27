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Поліція відкрила справу за фактом побиття правоохоронців під Радою

Вівторок, 27 лютого 2018, 12:28

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом завдання травм правоохоронцям внаслідок сутичок  під Верховною Радою.

Про це у коментарі "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

За його словами, кримінальне провадження відкрите за ч.2 ст.345 Кримінального кодексу України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків - ред).

Тракало додав, що за погодженням із прокуратурою інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше повідомлялося, що внаслідок сутичок, які сталися під Верховною Радою, постраждало 11 правоохоронців.

У той же час раніше прес-служба поліції Києва повідомляла про двох постраждалих правоохоронців.

Народний депутат "Народного фронту" Антон Геращенко заявив, що провокацію влаштували представники "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Яна Міланова, УП
Теми: поліціяВерховна Рада
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