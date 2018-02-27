Полиция открыла дело по факту избиения правоохранителей под Радой

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Вторник, 27 февраля 2018, 13:28

Полиция открыла уголовное производство по факту нанесения травм правоохранителям под Верховной Радой вследствие столкновений с активистами.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

По его словам, уголовное производство открыто по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей - ред).

Тракало добавил, что по согласованию с прокуратурой информация внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений, которые произошли под Верховной Радой, пострадали 11 правоохранителей.

Яна Миланова, УП
Темы: полиция Верховная Рада
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