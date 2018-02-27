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ГПУ знайшла нові докази фінансування Росією бойовиків на Донбасі

Вівторок, 27 лютого 2018, 14:01

Генеральна прокуратура зібрала та передала до Міністерства закордонних справ для подальшого використання у міжнародних судах докази фінансування Росією незаконних збройних формувань на Донбасі та участі в них російських військових.

Про це повідомив у Facebook  речник ГПУ Андрій Лисенко.  

"Вже встановлено, що 20.07.2017 року близько 04 години 15 хвилин бойовиками "1 Армійського корпусу Народної міліції" терористичної організації "ДНР", при фінансовому та матеріальному забезпеченні представників влади і командування Збройних Сил Російської Федерації, здійснено спробу прориву на позиції Збройних Сил України поблизу міста Красногорівка Донецької області", - написав Лисенко.

Він зазначив, що за результатом бойового зіткнення були вбиті чотири бойовика, один з яких є громадянином Росії, а також троє військовослужбовців Збройних Сил України.

"В ході огляду місця події виявлено численну кількість вогнепальної та вибухової зброї, у тому числі, підствольний гранатомет, калібром 40 мм, який згідно висновку експерта є 40 мм підствольним гранатометом 6Г34(ГП-34) промислового виробництва, призначеним для стрільби 40-мм дульнозарядними безгільзовими пострілами ВОГ-25, ВОГ-25П", - повідомив речник ГПУ.

 
 
 

Він зазначив, що за даними Міністерства оборони зазначений підствольний гранатомет 6Г34 (ГП-34) перебуває на озброєнні Збройних Сил РФ.

Крім того, Лисенко розповів, що вбиті бойовики, були одягнені у військову амуніцію (бронежилети, військові шоломи тощо), яка виготовлена на території Росії (м. Казань, м. Ростов-на-Дону тощо).

"Відповідно до висновку судової інженерно-технічної експертизи шоломи захисні, що вилучені в ході огляду місця бойового зіткнення, є шоломами промислового виробництва ШБМ-Л, ШБМ-П, 6Б27, країною-виробником яких є Російська Федерація", - написав він.

 
 

Лисенко зазначив, що під час огляду місця бою біля учасників незаконного збройного угрупування було також виявлено та вилучено ряд медичних препаратів, виготовлених у Росії.

У ГПУ повідомили, що отримані докази фінансування Російською Федерацією незаконних збройних формувань на території Донецької області передано до Міністерства закордонних справ України для використання в міжнародних судових інстанціях.

Як відомо, у липні 2014 року глава МВС Арсен Аваков повідомив, що Головне слідче управління МВС відкрило кримінальне провадження щодо громадян РФШойгу С.К. і Малофеєва К.В. за ознаками здійснення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 5 ст. 27, ч.5 ст. 260 КК України. 

Статті стосуються створення непередбачуваних законом воєнізованих або збройних формувань.

Зокрема, Малофєєв підозрюється в пособництві (фінансуванні) участі невстановлених осіб у незаконних збройних формуваннях на території України, протиправна діяльність яких призвела до загибелі людей і інших тяжких наслідків.

Українська правда
Теми: ГенпрокуратураДонбасДНРРосіяМЗС
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