ГПУ нашла новые доказательства финансирования Россией боевиков на Донбассе

5204 просмотра
Вторник, 27 февраля 2018, 15:01

Генеральная прокуратура собрала и передала в Министерство иностранных дел для дальнейшего использования в международных судах доказательства финансирования Россией незаконных вооруженных формирований на Донбассе и участия в них российских военных.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

"Уже установлено, что 20.07.2017 года около 4:00 15 минут боевиками "1 Армейского корпуса Народной милиции" террористической организации "ДНР", при финансовом и материальном обеспечении представителей власти и командования Вооруженных Сил Российской Федерации, была предпринята попытка прорыва на позиции Вооруженных Сил Украины вблизи города Красногоровка Донецкой области", - написал Лысенко.

Он отметил, что по результатам боевого столкновения были убиты четыре боевика, один из которых является гражданином России, а также трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

"В ходе осмотра места происшествия обнаружено многочисленное количество огнестрельного и взрывной оружия, в том числе, подствольный гранатомет, калибром 40 мм, который согласно заключению эксперта является 40 мм подствольным гранатометом 6Г34 (ГП-34) промышленного производства, предназначенным для стрельбы 40-мм дульнозарядными безгильзовыми выстрелами ВОГ-25, ВОГ-25П", - сообщил представитель ГПУ.

 
 
 

Он отметил, что по данным Министерства обороны указанный подствольный гранатомет 6Г34 (ГП-34) состоит на вооружении Вооруженных Сил РФ.

Кроме того, Лысенко рассказал, что убитые боевики были одеты в военную амуницию (бронежилеты, военные шлемы и т.д.), которая изготовлена ​​на территории России (г. Казань, г. Ростов-на-Дону и т.д.).

"Согласно заключению судебной инженерно-технической экспертизы шлемы защитные, которые были изъятые в ходе осмотра места боестолкновения, являются шлемами промышленного производства ШБМ-Л, ШБМ-П, 6Б27, страной-производителем которых является Российская Федерация", - написал он.

 
 

Лысенко отметил, что при осмотре места боя в участников незаконного вооруженного группировки были также обнаружены и изъяты ряд медицинских препаратов, изготовленных в России.

В ГПУ сообщили, что полученные доказательства финансирования Российской Федерацией незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области передано в Министерство иностранных дел Украины для использования в международных судебных инстанциях.

Как известно, в июле 2014 года глава МВД Арсен Аваков сообщил, что Главное следственное управление МВД открыло уголовное производство в отношении граждан РФ Шойгу С.К. и Малофеева К.В. по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3, 5 ст. 27 ч.5 ст. 260 УК Украины.

Статьи касаются создания непредсказуемых законом военизированных или вооруженных формирований.

В частности, Малофеев подозревается в пособничестве (финансировании) участия неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях на территории Украины, противоправная деятельность которых привела к гибели людей и другим тяжелым последствиям.

Украинская правда
Темы: Генпрокуратура Донбасс "ДНР" Росcия МИД
powered by lun.ua
По теме
ГПУ объявила в розыск 12 фигурантов дела о средствах "семьи Януковича" 27 февраля 2018, 13:29
Украине не придется возвращать конфискованные деньги Януковичу – Енин 27 февраля 2018, 12:44
ГПУ направила в суд обвинения для еще двух "титушек" 27 февраля 2018, 11:58
Все новости
Главные новости
Сенцова никуда не перевозили - адвокат
Главные новости дня – за 60 секунд
С экс-помощника Манафорта собираются снять обвинения
Комиссия выбрала руководителя органа, который будет контролировать 100 млрд госсредств на медицину
Все новости
бренд

10 украинских брендов, которые делают посуду

тренд

Киевляне, которые снимают видео из кабин трамваев