ГПУ нашла новые доказательства финансирования Россией боевиков на Донбассе

Генеральная прокуратура собрала и передала в Министерство иностранных дел для дальнейшего использования в международных судах доказательства финансирования Россией незаконных вооруженных формирований на Донбассе и участия в них российских военных.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

"Уже установлено, что 20.07.2017 года около 4:00 15 минут боевиками "1 Армейского корпуса Народной милиции" террористической организации "ДНР", при финансовом и материальном обеспечении представителей власти и командования Вооруженных Сил Российской Федерации, была предпринята попытка прорыва на позиции Вооруженных Сил Украины вблизи города Красногоровка Донецкой области", - написал Лысенко.

Он отметил, что по результатам боевого столкновения были убиты четыре боевика, один из которых является гражданином России, а также трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

"В ходе осмотра места происшествия обнаружено многочисленное количество огнестрельного и взрывной оружия, в том числе, подствольный гранатомет, калибром 40 мм, который согласно заключению эксперта является 40 мм подствольным гранатометом 6Г34 (ГП-34) промышленного производства, предназначенным для стрельбы 40-мм дульнозарядными безгильзовыми выстрелами ВОГ-25, ВОГ-25П", - сообщил представитель ГПУ.

Он отметил, что по данным Министерства обороны указанный подствольный гранатомет 6Г34 (ГП-34) состоит на вооружении Вооруженных Сил РФ.

Кроме того, Лысенко рассказал, что убитые боевики были одеты в военную амуницию (бронежилеты, военные шлемы и т.д.), которая изготовлена ​​на территории России (г. Казань, г. Ростов-на-Дону и т.д.).

"Согласно заключению судебной инженерно-технической экспертизы шлемы защитные, которые были изъятые в ходе осмотра места боестолкновения, являются шлемами промышленного производства ШБМ-Л, ШБМ-П, 6Б27, страной-производителем которых является Российская Федерация", - написал он.

Лысенко отметил, что при осмотре места боя в участников незаконного вооруженного группировки были также обнаружены и изъяты ряд медицинских препаратов, изготовленных в России.

В ГПУ сообщили, что полученные доказательства финансирования Российской Федерацией незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области передано в Министерство иностранных дел Украины для использования в международных судебных инстанциях.

Как известно, в июле 2014 года глава МВД Арсен Аваков сообщил, что Главное следственное управление МВД открыло уголовное производство в отношении граждан РФ Шойгу С.К. и Малофеева К.В. по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3, 5 ст. 27 ч.5 ст. 260 УК Украины.

Статьи касаются создания непредсказуемых законом военизированных или вооруженных формирований.

В частности, Малофеев подозревается в пособничестве (финансировании) участия неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях на территории Украины, противоправная деятельность которых привела к гибели людей и другим тяжелым последствиям.