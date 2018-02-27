До Сенату США внесли законопроект про співпрацю з Україною у сфері кібербезпеки

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Вівторок, 27 лютого 2018, 19:15

До Сенату США внесено законопроект про посилення співробітництва з Україною у сфері кібербезпеки.

Про це повідомляє посольство України в США у Facebook.

"Двопартійна група американських сенаторів на чолі з демократом Шерродом Брауном та республіканцем Патриком Туумі представила на розгляд Сенату дзеркальну версію проекту "Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки", схваленого Палатою представників 7 лютого цього року", - йдеться у повідомленні.

У законопроекті пропонують надавати допомогу Україні в удосконаленні власної стратегії кібербезпеки. Зокрема стосовно посилення захисту комп’ютерних мереж органів державної влади, зменшення залежності України від російських інформаційних та комунікаційних технологій.

У документі також йдеться про "сприяння розширенню участі України у програмах обміну інформацією, що пов’язана з проблематикою кібербезпеки, та міжнародних зусиллях з протидії загрозам у всесвітній Інтернет-мережі".

Щоб документ набув чинності, його повинні підтримати у Сенаті і підписати президент США.

Українська правда
Теми: США Україна законодавство технології
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