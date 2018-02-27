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В Сенат США внесли законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасности

Вторник, 27 февраля 2018, 18:15

В Сенат США внесен законопроект об усилении сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности.

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"Двухпартийная группа американских сенаторов во главе с демократом Шерродом Брауном и республиканцем Патриком Тууми представила на рассмотрение Сената зеркальную версию проекта "Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности", одобренного Палатой представителей 7 февраля этого года", - говорится в сообщении.

В законопроекте предлагается оказывать помощь Украине в совершенствовании собственной стратегии кибербезопасности. В частности по усилению защиты компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшению зависимости Украины от российских информационных и коммуникационных технологий.

В документе также говорится о "содействии расширению участия Украины в программах обмена информацией, связанной с проблематикой кибербезопасности, и международных усилиях по противодействию угрозам во всемирной Интернет-сети".

Чтобы документ вступил в силу, его должны поддержать в Сенате и подписать президент США.

Украинская правда
Темы: СШАУкраиназаконодательствотехнологии
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