Сенцова нікуди не перевозили – адвокат

Українець Олег Сенцов, засуджений в Росії за сфабрикованою справою, продовжує перебувати у колонії в місті Лабитнангі, його нікуди не перевозили.

Про це заявив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе із посиланням на адміністрацію закладу, передає "Радіо Свобода".

"Я зв’язався з офіційними представниками колонії. Вони мені сказали, що Сенцов нікуди не перевозився й перебуває зараз у колонії", – розповів адвокат.

Раніше повідомлялося, що Сенцов не числиться у виправній колонії в Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

13 жовтня стало відомо, що Олега Сенцова доставили в російське місто Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ).

14 лютого Сенцов зробив перший дзвінок зі свого нового місця ув'язнення. Він тривав 3 хвилини.

Олега Сенцова разом із Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх. Росія на заклики не реагує.