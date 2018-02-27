Сенцова никуда не перевозили - адвокат

Украинец Олег Сенцов, осужденный в России по сфабрикованному делу, продолжает находиться в колонии в городе Лабытнанги, его никуда не перевозили.

Об этом заявил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе со ссылкой на администрацию заведения, передает "Радио Свобода".

"Я связался с официальными представителями колонии. Они мне сказали, что Сенцов никуда не перевозился и находится сейчас в колонии", - рассказал адвокат.

Ранее сообщалось, что Сенцов не числится в исправительной колонии в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа РФ.

13 октября стало известно, что Олега Сенцова доставили в российский город Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

14 февраля Сенцов сделал первый звонок со своего нового места заключения.Он длился 3 минуты.

Олега Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба отвергли все обвинения.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченко сфабриковано, и выступили с критикой в ​​адрес РФ, требуя освободить их. Россия на призывы не реагирует.