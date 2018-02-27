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У Гройсмана розповіли, скільки часу піде на створення міністерства ветеранів

Вівторок, 27 лютого 2018, 22:02

На реалізацію Міністерства у справах ветеранів піде три-чотири місяці.

Про це повідомив представник прем'єра Володимира Гройсмана в парламенті Вадим Денисенко, йдеться у статті УП "+1 Третьякову. Звідки і навіщо з'явилася ідея міністерства ветеранів".

"Першим етапом має стати створення робочої групи, яка розробить функціонал міністерства. Це необхідно, щоб за правильною назвою не було створено пустишку. На це треба 3-4 місяці. Потім може бути створене саме міністерство", - розповів Денисенко.

Він додав, що прем'єр підтримує створення міністерства ветеранів і назвав "технічним рішенням" ухвалення парламентом відповідної постанови.

Як відомо, 27 лютого парламент ухвалив Постанову про Звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо створення Міністерства України у справах ветеранів.

Українська правда

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Теми: ГройсманАТОДонбасвійна
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