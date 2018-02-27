У Гройсмана розповіли, скільки часу піде на створення міністерства ветеранів

1100 переглядів
Вівторок, 27 лютого 2018, 23:02

На реалізацію Міністерства у справах ветеранів піде три-чотири місяці.

Про це повідомив представник прем'єра Володимира Гройсмана в парламенті Вадим Денисенко, йдеться у статті УП "+1 Третьякову. Звідки і навіщо з'явилася ідея міністерства ветеранів".

"Першим етапом має стати створення робочої групи, яка розробить функціонал міністерства. Це необхідно, щоб за правильною назвою не було створено пустишку. На це треба 3-4 місяці. Потім може бути створене саме міністерство", - розповів Денисенко.

Він додав, що прем'єр підтримує створення міністерства ветеранів і назвав "технічним рішенням" ухвалення парламентом відповідної постанови.

Як відомо, 27 лютого парламент ухвалив Постанову про Звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо створення Міністерства України у справах ветеранів.

Українська правда
Теми: Гройсман АТО Донбас війна
powered by lun.ua
По темі
Гройсман націлений на парламентські вибори 27 лютого 2018, 13:11
Гройсман пояснив рішення ЄС про закриття прикордонних проектів 22 лютого 2018, 17:49
Гройсман не виконуватиме заклик Авакова про зняття охорони з судів 21 лютого 2018, 14:29
Усі новини
Головні новини
МОЗ вимагає пояснити перебування Крисіна в Інституті серця
Сили АТО відбили атаку бойовиків на Світлодарській дузі
Еміграція з України посилиться в найближчі 2-3 роки - НБУ
Помер легенда "Антонова" льотчик Юрій Курлін
Усі новини
Design

Майстерня VOYT випустила світшоти з київськими принтами

сім'я

Як виростити впевнену в собі доньку: 5 порад татусям