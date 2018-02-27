У Гройсмана рассказали, сколько времени уйдет на создание министерства ветеранов

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Вторник, 27 февраля 2018, 23:02

На реализацию Министерства по делам ветеранов уйдет три-четыре месяца.

Об этом сообщил представитель премьера Владимира Гройсмана в парламенте Вадим Денисенко, говорится в статье УП "+1 Третьякову. Откуда и зачем появилась идея министерства ветеранов".

"Первым этапом должно стать создание рабочей группы, которая разработает функционал министерства. Это необходимо, чтобы за правильным названием не было создано пустышку. На это надо 3-4 месяца. Потом может быть создано именно министерство", - рассказал Денисенко.

Он добавил, что премьер поддерживает создание министерства ветеранов и назвал "техническим решением" принятие парламентом соответствующего постановления.

Как известно, 27 февраля парламент принял Постановление об Обращении Верховной Рады Украины к Кабинету Министров Украины о создании Министерства Украины по делам ветеранов.

Украинская правда
Темы: Гройсман АТО Донбасс война
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