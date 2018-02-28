Сутички під Радою: Парубій каже, що вперше чує про вимоги до себе

Голова Верховної Ради Андрій Парубій каже, що деякі народні депутати даремно покладають на нього відповідальність за сутички під парламентом, внаслідок яких 27 лютого були травмовані 14 правоохоронців.

Про це він заявив з трибуни ВР у середу.

"Вчора в ефірах дехто з народних депутатів повідомив, що вони звернулись до голови Верховної Ради, щоб він зустрівся з протестувальниками, а він не вийшов, тому відбувся конфлікт", - розповів спікер.

За його словами, це абсолютна неправда. "Де межа підлості і ницості тих людей? Жодна людина не підходила до мене, хоча підхід до голови ВР є відкритий для кожного депутата", - зазначив Парубій.

Він назвав цих нардепів "підлими людьми", які спровокували конфлікт і обдурили людей на вулиці.

Як відомо, 27 лютого перед Верховною Радою сталися сутички між пікетувальниками і правоохоронцями, в результаті яких отримали поранення 14 поліцейських.

За словами депутата від "Народного фронту" Антона Геращенка, це була провокація, влаштована представниками "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі. Пікетувальники викотили шини до парламенту і намагалися їх підпалити. Коли правоохоронці завадили цьому, протестувальники влаштували сутички. 9 провокаторів були затримані.

Євген Кізілов, УП