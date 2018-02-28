Стычки под Радой: Парубий говорит, что впервые слышит о требованиях к себе

Глава Верховной Рады Андрей Парубий говорит, что некоторые народные депутаты зря возлагают на него ответственность за столкновения под парламентом, в результате которых 27 Февраля были травмированы 14 правоохранителей.

Об этом он заявил с трибуны ВР в среду.

"Вчера в эфирах некоторые из народных депутатов сообщили, что они обратились к председателю Верховной Рады, чтобы он встретился с протестующими, а он не вышел, поэтому произошел конфликт", - рассказал спикер.

По его словам, это абсолютная неправда. "Где предел подлости и низости этих людей? Никто не подходил ко мне, хотя подход к председателю ВР открыт для каждого депутата", - отметил Парубий.

Он назвал этих нардепов "подлыми людьми", которые спровоцировали конфликт и обманули людей на улице.

Как известно, 27 февраля перед Верховной Радой произошли столкновения между пикетчиками и правоохранителями, в результате которых получили ранения 14 полицейских.

По словам депутата от "Народного фронта" Антона Геращенко, это была провокация, устроенная представителями "Руха новых сил" Михеила Саакашвили. Пикетчики выкатили шины под парламент и пытались их поджечь. Когда правоохранители помешали этому, протестующие устроили стычки. 9 провокаторов были задержаны.

Евгений Кизилов, УП