КС признал языковой закон "Кивалова-Колесниченко" неконституционным

Конституционный суд вынес решение по закону "Об основах государственной языковой политики".



Об этом говорится в сообщении на официальном сайте КС.



"28 февраля на пленарном заседании Палаты Конституционного Суда Украины было принято Решение Конституционного Суда Украины № 2-р/2018 по делу по конституционному представлению 57 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "Об основах государственной языковой политики", – говорится в сообщении.



Пока не уточняется, какое именно решение было принято.



В пресс-службе КС "Украинской правде" пояснили, что решение принято и готовится к обнародованию на сайте КСУ.

В то же время источники УП в Конституционном суде подтверждают, что КС признал закон о "Об основах государственной языковой политики" неконституционным.

В свою очередь депутат Киевского городского совета представитель ВО "Свобода" Олег Бондарчук, который представлял указанное представление в суде, утверждает, что КС признал языковой закон неконституционным.



"Закон Кивалова-Колесниченко признан неконституционным! Спасибо всем депутатам кто подписал это представление в Конституционный суд, которое я имел честь представлять в КСУ вместе с Ирина Фарион и Леонидом Емцем", - пишет он в Facebook.

Об этом также пишет еще один "свободовец" - Андрей Ильенко.

Конституционный суд начал рассмотрение конституционности закона Кивалова- Колесниченко "Об основах государственной языковой политики" в ноябре 2016 года.



Как известно, этот языковой закон авторства депутатов от Партии регионов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко был принят Радой в июле 2012 года. Он предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.



24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона. Это, в частности, стало основанием для заявлений о "притеснениях прав русскоязычного населения в Крыму".



Вместе с тем, в то время и.о. председателя Верховной Рады и и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.