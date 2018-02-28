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Комитет принял решение по закону об Антикоррупционнои суде

Среда, 28 февраля 2018, 11:49

Комитет по вопросам правовой политики и правосудия Верховной рады рекомендовал принять закон об Антикоррупционном суде за основу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщают члены комитета.

"Комитет принял решение рекомендовать закон о Антикоррупционный суд за основу", - написал нардеп Леонид Емец.

"Правовой комитет только что на своем заседании принял решение рекомендовать принять за основу президентский проект закона... без каких-либо изменений или поправок!", - написала нардеп Елена Сотник.

"Принять Раде законопроект о Антикоррупционный суд в редакции президента за основу. Это решение профильного комитета. Завтра парламент сможет голосовать за этот закон в первом чтении", - написала нардеп Светлана Залищук.



Как известно, в понедельник, 26 февраля, Верховная Рада внесла в повестку дня на ближайшую неделю сессии законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.

"Если комитет в среду сможет рассмотреть и принять решении, то в четверг у нас будет шанс включить его в порядок дня и в четверг пройти его рассмотрение в первом чтении", - сказал спикер ВР Андрей Парубий.

18 января Рада не смогла внести в повестку дня президентский законопроект 7440 о Высшем антикоррупционном суде и 4 альтернативные законопроекты.

22 декабря 2017 проект закона о Высшем антикоррупционный суд от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте были зарегистрированы 4 альтернативных законопроекта от депутатов.

Ранее сообщалось, что ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, Международный валютный фонд заявил, что проект Порошенко о Антикоррупционный суд противоречит обязательствам Украины.

Впоследствии Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $ 800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в ​​адрес Банковой за того, что президент, мол, подал законопроект о Антикоррупционный суд, противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

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Темы: Антикоррупционный судВерховная Рада
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