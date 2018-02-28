Порошенко провідав поранених під Радою правоохоронців

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Середа, 28 лютого 2018, 13:22

Президент Петро Порошенко відвідав правоохоронців, які 27 лютого отримали травми у сутичках під Верховною Радою в центрі Києва.

Про це президент повідомляє у Twitter.

"Вирішив сьогодні почати день із зустрічі з правоохоронцями, пораненими у сутичках під ВР 27 лютого", - написав він.

Голова держави каже, що дав доручення керівникам правоохоронних органів взяти на контроль розслідування справ нападу на поліцейських та нацгвардійців.

Згідно з повідомленням прес-служби АП, президент поцікавився станом здоров’я постраждалих та обсягом медичної допомоги, яка їм надається.

 

Як відомо, 27 лютого перед Верховною Радою сталися сутички між пікетувальниками і правоохоронцями, в результаті яких отримали поранення 14 поліцейських.

За словами депутата від "Народного фронту" Антона Геращенка, це була провокація, влаштована представниками "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі. Пікетувальники викотили шини до парламенту і намагалися їх підпалити. Коли правоохоронці завадили цьому, протестувальники влаштували сутички. 9 провокаторів були затримані.

Українська правда
Теми: Порошенко Верховна Рада надзвичайна подія
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