Порошенко проведал раненых под Радой правоохранителей

Президент Петр Порошенко навестил правоохранителей, которые 27 февраля получили травмы в столкновениях под Верховной Радой в центре Киева.

Об этом президент сообщает в Twitter.

"Решил сегодня начать день со встречи с правоохранителями, раненными в столкновениях под ВР 27 февраля", - написал он.

Глава государства говорит, что дал поручение руководителям правоохранительных органов взять на контроль расследование дел нападения на полицейских и нацгвардейцев.

Согласно сообщению пресс-службы АП, президент поинтересовался состоянием здоровья пострадавших и объемом медицинской помощи, которая им предоставляется.

Как известно, 27 февраля перед Верховной Радой произошли столкновения между пикетчиками и правоохранителями, в результате которых получили ранения 14 полицейских.

По словам депутата от "Народного фронта" Антона Геращенко, это была провокация, устроенная представителями "Руха новых сил" Михеила Саакашвили. Пикетчики выкатили шины под парламент и пытались их поджечь. Когда правоохранители помешали этому, протестующие устроили стычки. 9 провокаторов были задержаны.