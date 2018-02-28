Порошенко проведал раненых под Радой правоохранителей
Президент Петр Порошенко навестил правоохранителей, которые 27 февраля получили травмы в столкновениях под Верховной Радой в центре Киева.
Об этом президент сообщает в Twitter.
"Решил сегодня начать день со встречи с правоохранителями, раненными в столкновениях под ВР 27 февраля", - написал он.
Глава государства говорит, что дал поручение руководителям правоохранительных органов взять на контроль расследование дел нападения на полицейских и нацгвардейцев.
Согласно сообщению пресс-службы АП, президент поинтересовался состоянием здоровья пострадавших и объемом медицинской помощи, которая им предоставляется.
Как известно, 27 февраля перед Верховной Радой произошли столкновения между пикетчиками и правоохранителями, в результате которых получили ранения 14 полицейских.
По словам депутата от "Народного фронта" Антона Геращенко, это была провокация, устроенная представителями "Руха новых сил" Михеила Саакашвили. Пикетчики выкатили шины под парламент и пытались их поджечь. Когда правоохранители помешали этому, протестующие устроили стычки. 9 провокаторов были задержаны.