Порошенко розповів, за яким прізвищем літав на Мальдіви

Президент Петро Порошенко заявив, що перетинав кордон під час поїздки на Мальдіви за власним паспортом та прізвищем, пройшовши реєстрацію у прикордонників, а всі кошти, витрачені на літак та готель, задекларував.

Про це він заявив на прес-конференції у середу в Києві, відповідаючи на запитання журналіста щодо того, чи передавав він комусь свої президентські обов'язки на час відпустки на Мальдивах, за яким прізвищем він перетинав кордон та як сплачував рахунки за готель та переліт.

Порошенко заявив, що відповідно до Конституції президент не має права передавати свої обов'язки, тому він протягом останніх чотирьох років "цілодобово на зв'язку".

"На початку січня я свої повноваження нікому не передоручав. Кордон я перетинав за своїм прізвищем, за своїм паспортом і проходив реєстрацією у прикордонників", - сказав президент.

Він також зазначив, що кошти за літак та готель оплачував зі свого банківського рахунку в українському банку.

"В поданій декларації в найближчі три тижні ви зможете у цьому переконатися", - додав Порошенко.

Президент наголосив, що не витратив на відпочинок жодної копійки з українського бюджету.

Пізніше журналіст Михайло Ткач, який провів розслідування щодо відпустки Порошенка, запитав у голови держави:

"Чому вашого прізвища не було у переліку зареєстрованих осіб на борту літака? Чи правда, що з вами літав Борис Ложкін? Чи правда, що в аеропорту "Київ" спеціально для ваших таємних відпусток реконструйовано місце для парковки, де не можна побачити літак? Чи правда, що в аеропоррту Київ перевіряли співробітників на детекторі брехні після виходу розслідування, щоб виявити джерело витоку інформації? І скільки закордонних відпусток у вас було за 4 роки і чому це не повідомляється публічно, хоча б постфактум?".

"По-перше, інформація була повідомлена публічно і постфактум. По-друге, я наголошую, що мій переліт був оформлений у відповідності до чинного законодавства", - заявив президент.

"Якщо у вас немає доступу до бази данних прикордонників, то вибачте, це є персональною інформацією. Ви і не маєте права мати доступ до цих даних. Але якщо будь-який компетентний орган захоче перевірити прикордонників, він зможе отримати всю необхідну інформацію. Я на цьому наголошую", - сказав він.

"Я не контролював як офомлювалось це, але після того як це питання виникло, мені доповідав начальник інформаційної служби пан Святослав Петрович Цеголко", - додав голова держави.

За словами президента, йому нічого не відомо, "що приватний аеропорт "Жуляни" щось будує..."

Щодо кількості відпусток за чотири роки президентства, Порошенко зазначив, що він нікому немає права доручати свої обов'язки, тому відпусток у нього не було.

На запитання щодо детектора брехні та відпочинку з ним Ложкіна він не відповів.

Як відомо, президент Петро Порошенко на початку 2018 року таємно відпочивав на Мальдівах.

Повідомлялося, що президент з 1 по 8 січня провів Різдвяну відпустку на Мальдівах. Порошенко летів на приватному літаку разом із 7 пасажирами. Вони, ймовірно, не проходили паспортний контроль та летіли під іншими іменами. За підрахунками журналістів, президент витратив на відпустку щонайменше 500 тисяч доларів.

Коли це спливло, в його адміністрації запевнили, що глава держави оплатив цю мандрівку власними коштами.

Управління державної охорони не розкриває, чи забезпечували його співробітники охорону Петра Порошенка під час його відпочинку на Мальдівських островах з 1 до 8 січня.