Порошенко рассказал, с какой фамилией летал на Мальдивы

Президент Петр Порошенко заявил, что пересекал границу во время поездки на Мальдивы по собственному паспорту и фамилией, пройдя регистрацию у пограничников, а все средства, потраченные на самолет и отель, задекларировал.

Об этом он заявил на пресс-конференции в среду в Киеве, отвечая на вопрос журналиста о том, передавал ли он кому-то свои президентские обязанности на время отпуска на Мальдивах, с какой фамилией он пересекал границу и как оплатил счета за гостиницу и перелет.

Порошенко заявил, что согласно Конституции президент не имеет права передавать свои обязанности, поэтому он в течение последних четырех лет "круглосуточно на связи".

"В начале января я свои полномочия никому не передоверял. Границу я пересекал по своей фамилии, по своему паспорту и проходил регистрацию у пограничников", - сказал президент.

Он также отметил, что средства за самолет и отель оплачивал из своего банковского счета в украинском банке.

"В поданной декларации в ближайшие три недели вы сможете в этом убедиться", - добавил Порошенко.

Президент подчеркнул, что не потратил на отдых ни копейки из украинского бюджета.

Позже журналист Михаил Ткач, который провел расследование отпуска Порошенко, спросил у главы государства:

"Почему вашей фамилии не было в перечне зарегистрированных лиц на борту самолета? Правда ли, что с вами летал Борис Ложкин? Правда ли, что в аэропорту "Киев" специально для ваших тайных отпусков реконструировано место для парковки, где не будет видно самолет? Правда ли, что в аэропорту "Киев" проверяли сотрудников на детекторе лжи после выхода расследование, чтобы выявить источник утечки информации? И сколько заграничных отпусков у вас было за 4 года и почему об этом не сообщается публично, хотя бы постфактум?".

"Во-первых, информация была сообщена публично и постфактум. Во-вторых, я подчеркиваю, что мой перелет был оформлен в соответствии с действующим законодательством", - заявил президент.

"Если у вас нет доступа к базе данных пограничников, то извините, это персональная информация. Вы не имеете права иметь доступ к этим данным. Но если любой компетентный орган захочет проверить пограничников, он сможет получить всю необходимую информацию. Я это подчеркиваю", сказал он.

"Я не контролировал, как офомлялось это, но после того, как этот вопрос возник, мне докладывал начальник информационной службы господин Святослав Петрович Цеголко", - добавил глава государства.

По словам президента, ему ничего не известно, "что частный аэропорт "Жуляны" что-то строит…"

По количеству отпусков за четыре года президентства, Порошенко отметил, что он никому не вправе поручать свои обязанности, поэтому отпусков у него не было.

На вопрос о детекторе лжи и отдыхе с ним Ложкина он не ответил.

Как известно, президент Петр Порошенко в начале 2018 года тайно отдыхал на Мальдивах.

Сообщалось, что президент с 1 по 8 января провел Рождественский отпуск на Мальдивах. Порошенко летел на частном самолете вместе с 7 пассажирами. Они, вероятно, не проходили паспортный контроль и летели под подставными именами. По подсчетам журналистов, президент потратил на отпуск по меньшей мере 500 000 долларов.

Когда это всплыло, в его администрации заверили, что глава государства оплатил это путешествие собственными средствами.

Управление государственной охраны не раскрывает, обеспечивали ли его сотрудники охрану Петра Порошенко во время его отдыха на Мальдивских островах с 1 по 8 января.