До кінця тижня з полону бойовиків можуть звільнити ще 2 українців

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Середа, 28 лютого 2018, 16:33

Президент Петро Порошенко сподівається, що до кінця цього тижня буде звільнено ще двох заручників із полону бойовиків Донбасу.

Про це він сказав під час прес-конференції в "Мистецькому арсеналі" у Києві 28 лютого.

"Я планую, що нам вдасться повернути до кінця тижня – можливо, навіть у п'ятницю", – уточнив Порошенко.

Спершу він обмовився: "До кінця поточного року (тижня – ред..) ще двох наших заручників ми повернемо додому. Це домовлено вже – і місце, і дата. Думаю, що воно не зірветься".

"Процес не уповільнюється. Навпаки, перед завершенням 2017 року нам вдалося привезти додому 74 українця, які по 3 роки деякі перебували в полоні", – наголосив президент.

Порошенко сказав, що повернення заручників – серед його пріоритетів, і він займається цим особисто.

"І в Росії рішення приймаються на найвищому рівні. По кожному. Це правда", – сказав український лідер.

Він також передав журналісту Роману Сущенку, ув’язненому в російському СІЗО, "слова найщирішої підтримки".

"Він справжній українець. І я не маю сумніву, що він буде вдома. Сподіваюся, що це відбудеться одразу після так званого "суду" в Росії", – сказав Порошенко.

Представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко прокоментувала слова президента у Facebook: "Дійсно, давно ведеться робота й є домовленості, що до кінця тижня матимемо добрі новини".

Інші деталі вона не розкрила, але зазначила, що йдеться не про визволення з РФ кореспондента Романа Сущенка та кримського режисера Олега Сенцова:

"Мова йде про інших українців. А за Романа, Олега, інших бранців Кремля ми продовжуємо боротися".

Олена Рощенко, УП
Теми: заручники полонені Донбас Порошенко Росія
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