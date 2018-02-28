До конца недели из плена России могут освободить еще 2 украинцев

Президент Петр Порошенко надеется, что до конца этой недели еще двое заложников будут освобождены из плена России.



Об этом он сказал во время пресс-конференции в здании "Мистецький арсенал" в Киеве 28 февраля.



"Я планирую, что нам удастся вернуть до конца недели – возможно, даже до пятницы", – уточнил Порошенко.

Сперва он оговорился: "До конца текущего года (недели – ред.) еще двух наших заложников мы вернем домой. Это договорено уже – и место, и дата. Думаю, что это не сорвется".

"Процесс не замедляется. Наоборот, перед завершением 2017 года нам удалось привезти домой 74 украинца, которые по 3 года некоторые находились в плену", – подчеркнул президент.



Порошенко сказал, что возвращение заложников – среди его приоритетов, и он занимается этим лично.



"И в России решения принимаются на самом высоком уровне. По каждому. Это правда", – сказал украинский лидер.



Он также передал журналисту Роману Сущенко, заключенному в российском СИЗО, "слова искренней поддержки".



"Он настоящий украинец. И я не сомневаюсь, что он будет дома. Надеюсь, что это произойдет сразу после так называемого "суда" в России", – сказал Порошенко.

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко прокомментировала слова президента в Facebook: "Действительно, давно ведется работа и есть договоренность, что до конца недели получим хорошие новости".



Другие детали она не раскрыла, но отметила, что речь идет не об освобождении из РФ корреспондента Романа Сущенко и крымского режиссера Олега Сенцова:



"Речь идет о других украинцах. А за Романа, Олега, других пленников Кремля мы продолжаем бороться".