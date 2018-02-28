В Росії кажуть, що з їхнього Олімпійського комітету зняли санкції

Міжнародний олімпійський комітет повністю відновив в правах Олімпійський комітет Росії.

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на президента ОКР Олександр Жуков.

Він зазначив, що з МОК надійшов лист, який стосується відновлення ОКР в правах.

"МОК може підтвердити, що всі інші результати (допінг-проб) членів делегації олімпійських спортсменів з Росії (на іграх в Пхенчхані) є негативними. Було сказано, що при виконанні всіх умов тимчасове відсторонення буде знято, як тільки організація підтвердить відсутність порушень делегації олімпійських спортсменів Росії", – цитує видання Жукова.

За його словами, це означає, що ОКР може знову користуватися всіма правами і може виконувати всі обов'язки.

Як відомо, Міжнародний олімпійський комітет 5 грудня відсторонив збірну Росії від участі в Олімпіаді-2018. У МОК на підставі двох розслідувань визнали доведеним фактом, що Кремль на державному рівні організував систему застосування допінгу російськими спортсменами на іграх в Сочі в 2014 році.

Постанова Правління МОК передбачала, що заборона підняти прапор своєї країни для росіян могла бути скасована до церемонії закриття Ігор, якби російські спортсмени довели, що дотримуються правил.

Але два позитивних тести на допінг російських спортсменів на Олімпіаді в Пхьончхані стали причиною, через яку санкції з Олімпійського комітету Росії не були зняті, а спортсменам не дозволили йти під своїм прапором на церемонії закриття.

13 лютого Крушельницький в парі з Анастасією Бризгаловою завоював бронзову медаль в дабл-міксті. Але Спортивний арбітражний суд анулював цей результат і позбавив росіян медалі.

Пізніше позитивний результат дала допінг-проба російської бобслеїстки Надії Сергєєвої.