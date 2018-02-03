Намісник скандальної каплиці УПЦ МП попросив допомоги у Трампа

Намісник скандального "Десятинного монастиря" УПЦ МП, архімандрит Гедеон звернувся за допомогою до багатьох міжнародних інстанцій і написав листа президенту США Дональду Трампу з проханням захистити храм.

Про це повідомляє у суботу центр інформації УПЦ (МП).

"Ми зверталися до Служби Безпеки України, до мера Києва і президента України. Написали в усі існуючі органи влади. Включаючи міжнародні інстанції. Звернулися до Організації Об'єднаних Націй. Звернулися до послів багатьох держав. Також ми звернулися до президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа", - сказав Гедеон.

"Намісник Десятинного монастиря УПЦ архімандрит Гедеон (Харон) довгий час служив у США. Серед братії та прихожан Десятинного монастиря є громадяни США", - стверджують у центрі інформації УПЦ.

Там також заявили, що в суботу більше трьох тисяч віруючих прийшли захищати храм Десятинного монастиря на Старокиївській горі від можливої ​​спроби захоплення націоналістами. Молитовне стояння триватиме всю ніч.

Як повідомлялося, у суботу на території Національного музею історії України зібралися учасники акції з вимогою знести каплицю УПЦ МП, яку звели біля фундаменту Десятинної церкви.

Пізніше активісти з націоналістичних організацій, які брали участь в акції, пішли. На території залишилися учасники АТО, активісти, блогери, архітектори та музиканти.

Раніше петиція з вимогою знести будівлю УПЦ Московського патріархату, розташовану біля Десятинної церкви, зібрала необхідну кількість голосів для її розгляду. Міськрада має розглянути петицію протягом 90 днів.

25 січня націоналісти організацій "С-14", "Традиції і порядок" та "Сокол" демонтували інформаційний борд храму. Активісти пояснюють свої дій тим, що УПЦ МП не мала права щось будувати на цій землі.

УПЦ МП називає цю споруду Володимиро-Ольгинським храмом свого Десятинного чоловічого монастиря.

27 січня Шевченківський райсуд Києва заарештував на 2 місяці з альтернативою застави двох підозрюваних у спробі підпалити цю будівлю.

Більше про історію Десятинної церкви читайте у матеріалі Історичної правди "Міфи і правда про Десятинну церкву"