Україна на 90% виконала вимоги НАТО – Полторак

Україна на 90% виконала план адаптації своїх збройних сил до стандартів НАТО, а до 2020 року планує завершити реформування.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив міністр оборони України Степан Полторак.

"Ми поставили перед собою амбітні плани щодо набуття стандартів Альянсу до кінця 2020 року – ми над цим працюємо. За підсумками двох років, відсоток виконання – 90% від запланованих заходів. Але ще раз кажу – це буде залежати від обставин, у яких ми перебуватимемо", – підкреслив міністр.

"В НАТО вступають не Збройні сили і не Міністерство оборони, а вступає країна в цілому, і для цього потрібно провести низку серйозних реформ у всіх напрямках", – додав він.

"Ми під час війни ні в якому разі не можемо проводити експерименти: у нас дуже мало часу, і ми не маємо права на помилку. У нас нема можливості втратити управління військами хоча б на мить. Ми маємо своєчасно і швидко ухвалювати рішення", – наголосив Полторак.

Як відомо, міністр оборони України Степан Полторак заявив, що рішення про передачу Джевелінів буде прийнято "дуже своєчасно", а часові рамки не мають значення.