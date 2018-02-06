"Нацдружини" пояснили, хто купує їм форму і чому вона схожа на "беркутівську"

Один із засновників ГО "Національні дружини" Юрій Капля заявив, що члени організації самі викуповують куртки, які їм шиють на замовлення і їх форма схожа на уніформу "беркутівців", бо подібний камуфляж є світовою практикою.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді": Альтруїсти на марші. Як влаштовані "Нацдружини", і чи потрібно їх боятися

"Що до того, нібито наша форма схожа на уніформу "Беркута", то "Азов" свою військову техніку розмальовує в камуфляж "уламок". Він схожий на шматки розбитого скла", - пояснив Капля.

"Ходити в місті у військовому камуфляжі неправильно. Є світова практика – використання в камуфляжі для вулиць білого, сірого, чорного кольорів. Тобто ми вибрали дизайн "уламок", але в іншій кольоровій гамі", - додав він.

За його словами, собівартість однієї куртки "дружинника" обходиться в 600 гривень.

Всього "Нацдружини" замовили близько тисячі таких курток на загальну суму 600 тисяч гривень.

"Є людина, яка володіє магазином "Мілітаріст", має свій бренд M-TAC. Ми спеціально вибрали дизайн "анорак" (куртка з капюшоном, без розрізу з блискавкою попереду, що надівається через голову,- УП). Тому що немає фурнітури, менша собівартість", - розповів чоловік.

"Ця людина шила форму не тільки "Азову", а й спецназу та різним структурам, які перебувають на фронті. Ми домовились, що нам пошиють певну кількість курток, а ми будемо їх поступово викуповувати по собівартості", - додав він.

Капля зазначив, що коли в "дружину" приходить нова людина, то її попереджують про те, що вона має купити форму за свої гроші.

Він також додав, що організація існує за рахунок допомоги від представників бізнесу, які симпатизують азовському руху".

"У нас велика мережева структура по всій Україні, централізовано ніяких фінансових вливань по суті немає. Ми проти допомоги готівкою – нам потрібні форма, пальне для машин, таке інше", заявив Капля.

Крім того він стверджує, що не існує договору між підприємцями та "дружинниками", які нібито обіцяють "кришу" в обмін на допомогу і не будуть зброєю у чужих руках.

Він додав, що йому не зрозуміло, чому їх називають: "агентами Кремля", "агентами олігархів" та "псами Авакова".

Як відомо, 28 січня у Києві партія "Національний корпус" влаштувала присягу представників "Національних дружин".

За словами речника Нацкорпусу Романа Чернишова, дружини діють в Україні уже рік, проте присягу прийняли 600 учасників вперше.

"Фактично це частина азовського руху. Це добровільне об’єднання по підтриманню порядку на вулицях, патрулювання вулиць, протидії алко- та наркопритонам і взагалі для допомоги там, де державні органи або не можуть, або не хочуть допомагати українській громаді", – розповів речник Нацкорпусу.

Чернишов наголосив, що "Національні дружини" не мають зброї і не є поліцейським, чи військовим об’єданням, проте співпрацюють із поліцією.

У МВС пояснили, що законодавство України передбачає реєстрацію громадських організацій, які здійснюють допомогу правоохоронним органам в охороні громадського правопорядку та державного кордону. Однак такі дії повинні бути скоординованими із правоохоронцями.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголошує, що такі дружини можуть існувати як громадські організації, але в жодному разі не мають права переступати рамки закону.

Пізніше повідомлялося, що у Черкасах депутати ухвалили бюджет на 2018 рік після кількох годин обговорення та завдяки втручанню людей у формі та молодиків у чорному із закритими обличчями.

Лідер "Національного корпуса" Андрій Білецький підтвердив, що серед цивільних осіб, які "допомогли" депутатам у Черкасах ухвалити бюджет, були представники так званих "національних дружин".