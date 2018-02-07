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Справа про держзраду Януковича: суд допитує свідків обвинувачення

Середа, 7 лютого 2018, 09:38
Справа про держзраду Януковича: суд допитує свідків обвинувачення

7 лютого Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

У середу суд допитуватиме свідків обвинувачення.

Наразі свідчить Андрій Цимбалюк, радник постійного представництва України в ООН. 

 
Андрій Цимбалюк 
скриншот з відео newsone.ua

Також 7 лютого планують допитати на той час голову СБУ Валентина Наливайченка і в.о. міністра оборони на той час Ігоря Тенюха.

Як повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган у Facebook, на початку засідання адвокати Януковича просили суддів розглянути питання про самовідвід складу суду.

Але суд підстав для самовідводу не побачив. Засідання триває.

Як відомо, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків.  

31 січня засідання суду не відбулося. Розгляд справи про держзраду Януковича перенесли на 7 лютого у зв’язку з тим, що на засідання не з'явилися захисники Януковича.

За словами прокурора Руслана Кравченка, зі сторони обвинувачення залишилось допитати 18 свідків.

Раніше захист подавав список із 35 осіб, яких просить допитати у суді у якості свідків.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: справа про держзрадусудЯнукович
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