Справа Шабуніна: Філімоненко виявився безплатним журналістом

Всеволод Філімоненко, який судиться із головою Центру протидії корупції Віталієм Шабуніним, працює журналістом безплатно.

Про це розповів головний редактор "Flash on Time News" Денис Маганов під час допиту в суді, повідомляє ЦПК в Twitter.

"Останній матеріал на сайті датований груднем, відвідуваність майже нульова, матеріал Філімоненка про Шабуніна так і не вийшов, зарплату Філімоненко не отримує", – розповіли в ЦПК, додавши, що Маганов плутався в свідченнях.

9 лютого Дніпровський районний суд Києва розпочав розгляд по суті справи щодо керівника ЦПК Віталія Шабуніна, якого звинувачують за статтею "Погроза або насильство щодо журналіста".

Як повідомила прес-служба суду, у справі оголошено перерву, наступне засідання відбудеться 26 лютого о 14 годині.

Як відомо, 8 червня 2017 року "Центр інформації про права людини" повідомив про конфлікт між головою Центру протидії корупції та Всеволодом Філімоненком, який представлявся журналістом видання "Голос народу", біля Дніпровського військкомату Києва.

Тоді Філімоненко дістав газовий балончик і пирснув в обличчя Шабуніна. Голова ж ЦПК заявляв, що вдарив Філімоненка по обличчю за образу його колеги.

Сам Шабунін у соцмережі Facebook звинувачував Філімоненка у веденні замовної кампанії з метою компрометування.

2 серпня стало відомо, що слідче управління фіскальної служби Києва порушило кримінальне провадження проти керівників громадської організації "Центр протидії корупції".

15 січня 2018 року Шабуніна та Філімоненка викликали на допит у цій справі до Дніпровського районного відділку поліції Києва. Юрист ЦПК вважає, що саме на допиті поліція дійшла висновку, що Філімоненко був журналістом.

Але у центрі кажуть, що Філімоненко, який називає себе журналістом, більш відомий своїми багатьма провокативними роликами, а не журналістськими матеріалами.

Пізніше слідство перекваліфікувало справу проти Віталія Шабуніна з тілесного ушкодження громадянина на побиття журналіста, що передбачає до 5 років в'язниці.