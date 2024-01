Манафорт не визнає себе винним

Колишній керівник президентської кампанії Дональда Трампа політтехнолог Пол Манафорт та його партнер Річард Ґейтс не визнають себе винними.

Про це повідомляє агентство АР.

Зазначається, що вони не визнають свою вину по всіх 12 пунктах. Про це вони заявили під час першого судового засідання у відповідній справі.

BREAKING: Ex-Trump campaign chair Paul Manafort and his business associate, Rick Gates, plead not guilty to all charges.