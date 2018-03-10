У Білому домі назвали умови зустрічі Трампа з Кім Чен Ином

Зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина можлива лише за умови "конкретних кроків" з боку Пхеньяна.

Про це заявила офіційний представник Білого дому Сара Сандерс, передає Politico.

"Президент не буде проводити зустріч, поки не побачить конкретних дій, які відповідають заявам і риториці Північної Кореї", – підкреслила Сандерс.

"Давайте не забувати, що Пхеньян пообіцяв звільнитися від ядерної зброї. Вони пообіцяли припинити випробування ядерної і ракетної зброї, і вони визнали, що ми продовжимо наші військові навчання", – додала вона.

"США не підуть на поступки перед КНДР і продовжать політику максимального тиску, незважаючи на можливу відлигу у дипломатичних відносинах", – наголосила офіційний представник Білого дому.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином до травня.

Раніше президент Південної Кореї Мун Чже Ін 5 березня відправив команду спеціальних посланників, в тому числі главу розвідки Сеула, в КНДР, щоб просунути вперед переговори між Вашингтоном і Пхеньяном з питання денуклеаризації Корейського півострова.

За результатами переговорів Південна Корея повідомила, що КНДР погодилася ввести мораторій на ядерні та ракетні випробування, якщо США сядуть за стіл переговорів.

Після цього Трамп заявив про "можливий прогрес" в переговорах з КНДР.