Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Білому домі назвали умови зустрічі Трампа з Кім Чен Ином

Субота, 10 березня 2018, 00:16

Зустріч президента США Дональда Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина можлива лише за умови "конкретних кроків" з боку Пхеньяна.

Про це заявила офіційний представник Білого дому Сара Сандерс, передає Politico.

"Президент не буде проводити зустріч, поки не побачить конкретних дій, які відповідають заявам і риториці Північної Кореї", – підкреслила Сандерс.

"Давайте не забувати, що Пхеньян пообіцяв звільнитися від ядерної зброї. Вони пообіцяли припинити випробування ядерної і ракетної зброї, і вони визнали, що ми продовжимо наші військові навчання",  додала вона.

"США не підуть на поступки перед КНДР і продовжать політику максимального тиску, незважаючи на можливу відлигу у дипломатичних відносинах",  наголосила офіційний представник Білого дому.

Як повідомлялось, президент США Дональд Трамп висловив готовність зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином до травня.

Раніше президент Південної Кореї Мун Чже Ін 5 березня відправив команду спеціальних посланників, в тому числі главу розвідки Сеула, в КНДР, щоб просунути вперед переговори між Вашингтоном і Пхеньяном з питання денуклеаризації Корейського півострова.

За результатами переговорів Південна Корея повідомила, що КНДР погодилася ввести мораторій на ядерні та ракетні випробування, якщо США сядуть за стіл переговорів.

Після цього Трамп заявив про "можливий прогрес" в переговорах з КНДР.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАКНДРядерна зброяТрамп
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
США
Народ України надихає світ – Блінкен
Посол США звернулась до українців на 500-ий день вторгнення Росії
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Останні новини
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
Усі новини...
Реклама: