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В Белом доме назвали условия встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Суббота, 10 марта 2018, 00:16

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына возможна только при условии "конкретных шагов" со стороны Пхеньяна.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, передает Politico.

"Президент не будет проводить встречу, пока не увидит конкретных действий, которые соответствуют заявлениям и риторике Северной Кореи",  подчеркнула Сандерс.

"Давайте не забывать, что Пхеньян пообещал избавиться от ядерного оружия. Они пообещали прекратить испытания ядерного и ракетного оружия, и они признали, что мы продолжим наши военные учения",  добавила она.

"США не пойдут на уступки перед КНДР и продолжат политику максимального давления, несмотря на видимую оттепель в дипломатических отношениях",  подчеркнула официальный представитель Белого дома.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин 5 марта отправил команду специальных посланников, в том числе главу разведки Сеула, в КНДР, чтобы продвинуть вперед переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

По результатам переговоров Южная Корея сообщила, что КНДР согласилась ввести мораторий на ядерные и ракетные испытания, если США сядут за стол переговоров.

После этого Трамп заявил о "возможном прогрессе" в переговорах с КНДР.

Темы: СШАКНДРядерное оружиеТрамп
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