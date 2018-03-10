Порошенко: наступна мета України в НАТО – План дій щодо членства

Наступною амбіцією України є отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це заявив президент Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook, вітаючи надання Україні з боку НАТО статусу "країни-аспіранта".

"Це стало визнанням реального стану наших відносин з НАТО. Саме про це йшлося під час моєї останньої зустрічі з генеральним секретарем НАТО у Мюнхені, а також нещодавньої телефонної бесіди з віце-президентом США", - зазначив Порошенко.

Він висловив вдячність за тверду позицію підтримки України, для якої одним з ключових пріоритетів національної безпеки є досягнення критеріїв членства в Альянсі.

"Наша наступна амбіція - План дій щодо членства (ПДЧ) для України. Саме цьому був присвячений мій лист до Йенса Столтенберга в лютому 2018 року, де з посиланням на статтю 10 Договору про заснування НАТО мною було офіційно зафіксовано прагнення України стати членом Альянсу", - додав президент.

У свою чергу, спікер Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що ключовим імпульсом для надання Україні статусу "країни-аспіранта" на вступ до НАТО стало рішення українського парламенту від 8 червня 2017 року щодо членства в НАТО як стратегічної мети України.

"Щиро радий і гордий тим, що ініційоване мною рішення Верховної Ради від 8 червня 2017 року щодо членства України в НАТО як стратегічної мети України, стало для цього ключовим імпульсом", - написав він.

"Ми, крок за кроком, незворотньо ідемо до нашої мети. Україна буде в НАТО!", - додав Парубій.

Разом з тим, прем'єр Володимир Гройсман на своїй сторінці написав: "Реформуючи країну, ми досягнемо ще однієї нашої мети - членства в НАТО. Приємно, що на цьому шляху відчуваємо підтримку партнерів в альянсі".

У суботу стало відомо, що Північноатлантичний альянс визнав прагнення України до набуття повноцінного членства в цій організації, надавши Україні статус "країни-аспіранта".