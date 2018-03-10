Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко: наступна мета України в НАТО – План дій щодо членства

Субота, 10 березня 2018, 12:13
Порошенко: наступна мета України в НАТО – План дій щодо членства

Наступною амбіцією України є отримання Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це заявив президент Петро Порошенко на своїй сторінці в Facebook, вітаючи надання Україні з боку НАТО статусу "країни-аспіранта".

"Це стало визнанням реального стану наших відносин з НАТО. Саме про це йшлося під час моєї останньої зустрічі з генеральним секретарем НАТО у Мюнхені, а також нещодавньої телефонної бесіди з віце-президентом США", - зазначив Порошенко.

Він висловив вдячність за тверду позицію підтримки України, для якої одним з ключових пріоритетів національної безпеки є досягнення критеріїв членства в Альянсі.

"Наша наступна амбіція - План дій щодо членства (ПДЧ) для України. Саме цьому був присвячений мій лист до Йенса Столтенберга в лютому 2018 року, де з посиланням на статтю 10 Договору про заснування НАТО мною було офіційно зафіксовано прагнення України стати членом Альянсу", - додав президент.

У свою чергу, спікер Верховної Ради Андрій Парубій зазначив, що ключовим імпульсом для надання Україні статусу "країни-аспіранта" на вступ до НАТО стало рішення українського парламенту від 8 червня 2017 року щодо членства в НАТО як стратегічної мети України.

"Щиро радий і гордий тим, що ініційоване мною рішення Верховної Ради від 8 червня 2017 року щодо членства України в НАТО як стратегічної мети України, стало для цього ключовим імпульсом", - написав він.

"Ми, крок за кроком, незворотньо ідемо до нашої мети. Україна буде в НАТО!", - додав Парубій.

Разом з тим, прем'єр Володимир Гройсман на своїй сторінці написав: "Реформуючи країну, ми досягнемо ще однієї нашої мети - членства в НАТО. Приємно, що на цьому шляху відчуваємо підтримку партнерів в альянсі".

У суботу стало відомо, що Північноатлантичний альянс визнав прагнення України до набуття повноцінного членства в цій організації, надавши Україні статус "країни-аспіранта".

Теми: ПорошенкоПарубійГройсманНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Туск заявив, що його уряд буде вимагати повної мобілізації Заходу для допомоги Україні

МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
15:32
ЄСПЛ постановив, що Польща повинна визнати одностатеві партнерства
15:14
відео"Коли у тебе Київстар і живеш на Теремках": українці відреагували на закриття метро та збій зв’язку
15:05
Кібератаку на "Київстар" розслідує СБУ: можлива причетність спецлужб РФ
15:04
Європейці більш прихильні до вступу України в ЄС, ніж до інших кандидатів – опитування
15:00
фото13 років досліджень: в Італії археологи розкопали залишки римського міста
14:58
У Києві на сигнали тривоги збій у роботі "Київстару" не вплине, а в Борисполі задіють гучномовці
14:33
Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"
14:10
У оператора Vodafone не працює мобільний додаток та є проблеми з інтернет-з'єднанням
14:01
Зону примусової евакуації на Харківщині можуть розширити − ОВА
14:01
Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС
Усі новини...
Реклама: