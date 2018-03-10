Порошенко: следующая цель Украины в НАТО - ПДЧ

Следующей амбицией Украины является получение Плана действий относительно членства в НАТО.

Об этом заявил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook, приветствуя предоставление Украине со стороны НАТО статуса "страны-аспиранта".

"Это стало признанием реального состояния наших отношений с НАТО. Именно об этом шла речь во время моей последней встречи с генеральным секретарем НАТО в Мюнхене, а также недавней телефонной беседы с вице-президентом США", - отметил Порошенко.

Он выразил благодарность за твердую позицию поддержки Украины, для которой одним из ключевых приоритетов национальной безопасности является достижение критериев членства в Альянсе.

"Наша следующая амбиция - План действий по членству (ПДЧ) для Украины. Именно этому было посвящено мое письмо к Йенсу Столтенбергу в феврале 2018 года, где со ссылкой на статью 10 Договора об учреждении НАТО мной было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса", - добавил президент.

В свою очередь, спикер Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что ключевым импульсом для предоставления Украине статуса "страны-аспиранта" на вступление в НАТО стало решение украинского парламента от 8 июня 2017 года относительно членства в НАТО как стратегической цели Украины.

"Искренне рад и горд тем, что инициированное мной решение Верховной Рады от 8 июня 2017 года относительно членства Украины в НАТО как стратегической цели Украины, стало для этого ключевым импульсом", - написал он.

"Мы, шаг за шагом, необратимо идем к нашей цели. Украина будет в НАТО!", - добавил Парубий.

Вместе с тем, премьер Владимир Гройсман на своей странице написал: "Реформируя страну, мы достигнем еще одной нашей цели - членства в НАТО. Приятно, что на этом пути чувствуем поддержку партнеров в альянсе".

В субботу стало известно, что Североатлантический альянс признал стремление Украины к обретению полноценного членства в этой организации, предоставив Украине статус "страны-аспиранта".