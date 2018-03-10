АТО: Бойовики продовжують обстріли, одного військового поранено

10 березня у зоні проведення АТО зафіксовано три обстріли з боку НЗФ, один український військовий отримав поранення.

Про це ввечері у суботу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"Пораненого військовослужбовця доправлено до військово-медичного госпіталю, йому надано необхідну медичну допомогу", - повідомили у штабі.

На луганському напрямку бойовики з гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по силах АТО в районі населених пунктів Новгородське та Малинове.



На Донеччині з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї було обстріляно опорні пункти сил АТО біля Водяного.

