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АТО: Бойовики продовжують обстріли, одного військового поранено

Субота, 10 березня 2018, 17:48

10 березня у зоні проведення АТО зафіксовано три обстріли з боку НЗФ, один український військовий отримав поранення.

Про це ввечері у суботу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

"Пораненого військовослужбовця доправлено до військово-медичного госпіталю, йому надано необхідну медичну допомогу", - повідомили у штабі. 

На луганському напрямку бойовики з гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по силах АТО в районі населених пунктів Новгородське та Малинове.

На Донеччині з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї було обстріляно опорні пункти сил АТО біля Водяного.

Як відомо, 2 березня у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир'я з 5 березня.
Представники ОРДЛО заявили, що підтримують режим повної тиші, який мав початися з 00:00 5 березня. 

Українська правда
Теми: АТООРДЛОМінські угодижертви
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