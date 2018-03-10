АТО: Бойовики продовжують обстріли, одного військового поранено
Субота, 10 березня 2018, 17:48
10 березня у зоні проведення АТО зафіксовано три обстріли з боку НЗФ, один український військовий отримав поранення.
Про це ввечері у суботу повідомили у прес-центрі штабу АТО.
"Пораненого військовослужбовця доправлено до військово-медичного госпіталю, йому надано необхідну медичну допомогу", - повідомили у штабі.
На луганському напрямку бойовики з гранатометів та стрілецької зброї вели вогонь по силах АТО в районі населених пунктів Новгородське та Малинове.
На Донеччині з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї було обстріляно опорні пункти сил АТО біля Водяного.
Як відомо, 2 березня у тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир'я з 5 березня.
Представники ОРДЛО заявили, що підтримують режим повної тиші, який мав початися з 00:00 5 березня.
Українська правда