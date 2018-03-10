АТО: Боевики продолжают обстрелы, один военный получил ранения

624 просмотра
Суббота, 10 марта 2018, 18:48

10 марта в зоне проведения АТО зафиксированы три обстрела со стороны НВФ, один украинский военный получил ранения.

Об этом вечером в субботу сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Раненый военнослужащий доставлен в военно-медицинский госпиталь, ему оказана необходимая медицинская помощь", - сообщили в штабе.

На луганском направлении боевики из гранатометов и стрелкового оружия вели огонь по силам АТО в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое.

В Донецкой области из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны опорные пункты сил АТО возле Водяного.

Как известно, 2 марта в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта.

Представители ОРДЛО заявили, что поддерживают режим полной тишины, который должен был начаться с 00:00 5 марта.

Украинская правда
Темы: АТО ОРДЛО Минские соглашения жертвы
powered by lun.ua
По теме
Сутки в АТО: 3 обстрела, 1 боец ​​ВСУ погиб 10 марта 2018, 06:23
"Перемирие" в АТО: погиб нацгвардеец, 1 военный ранен 9 марта 2018, 18:26
Савченко рассказала о своем помощнике в "деле Рубана" 9 марта 2018, 17:58
Все новости
Главные новости
У Медведчука прокомментировали связь с Рубаном
Волкер рассказал об "определенных усилиях" для деоккупации Крыма
СЦКК: Во время перемирия боевики стягивают военную технику и вооружение
Украинские биатлонисты выиграли "серебро" на этапе Кубка мира
Все новости
исследование

Что происходит с пищей, когда на нее садится муха

другой город

Во Львове открывается первое веганское кафе