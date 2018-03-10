СЦКК: Під час перемир'я бойовики стягують військову техніку та озброєння

Використовуючи "режим всеохоплюючого перемир’я", бойовики ОРДЛО приховано зосереджують військову техніку та озброєння на території, тимчасово непідконтрольній Україні.

Про це 10 березня заявили у прес-центрі штабу АТО з посиланням на дані української сторони СЦКК.

"Спостерігачі СММ ОБСЄ у районі н.п. Бугаївка Луганської області виявили 15 одиниць буксируваної артилерії різного калібру, а на південний схід від н.п. Кузнеці зафіксували свіжі сліди важких вантажівок на обох смугах руху автодороги, що веде до кордону з Росією, хоча міжнародних пунктів пропуску на даній ділянці дороги немає", - заявили в СЦКК.

Також, за даними Центру, бойовики продовжують обладнувати фортифікаційні спорудження.

Зокрема виявлено нещодавно обладнані позиції протяжністю близько 150 метрів на південний захід від н.п. Зайцеве, укріплення протяжністю близько 400 метрів біля залізничного полотна на північ від н.п. Горлівка та північніше н.п.Докучаєвськ.

"За попередньою інформацією, поруч зі станцією по вулиці Макієвської у м. Дебальцево було виявлено 2 одиниці САУ", - зазначено у повідомленні.

"Зазначене розцінюємо як цілковиту зацікавленість ватажків окупаційної адміністрації РФ у подальшому загостренні конфлікту та небажання дотримуватися вимог актів міжнародного права, Мінських угод щодо відведення важкої техніки та озброєння від лінії зіткнення сторін у визначені місця зберігання", - заявили в СЦКК.