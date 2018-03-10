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СЦКК: Во время перемирия боевики стягивают военную технику и вооружение

Суббота, 10 марта 2018, 19:29
СЦКК: Во время перемирия боевики стягивают военную технику и вооружение

Используя "режим всеобъемлющего перемирия", боевики ОРДЛО сосредотачивают военную технику и вооружение на территории, временно неподконтрольной Украине.

Об этом 10 марта заявили в пресс-центре штаба АТО со ссылкой на данные украинской стороны СЦКК.

"Наблюдатели СММ ОБСЕ в районе н.п. Бугаевка Луганской области обнаружили 15 единиц буксируемой артиллерии различного калибра, а юго-восточнее н.п. Кузнецы зафиксировали свежие следы тяжелых грузовиков на обоих полосах движения автодороги, ведущей к границе с Россией, хотя международных пунктов пропуска на данном участке дороги нет", - заявили в СЦКК.

Также, по данным Центра, боевики продолжают оборудовать фортификационные сооружения.

В частности выявлены недавно оборудованные позиции протяженностью около 150 метров юго-западнее н.п.Зайцево, укрепления протяженностью около 400 метров возле железнодорожного полотна к северу от н.п.Горловка и севернее н.п.Докучаевск.

"По предварительной информации, рядом со станцией по улице Макиевского в г.Дебальцево было обнаружено 2 единицы САУ", - говорится в сообщении.

"Указанное расцениваем как полную заинтересованность главарей оккупационной администрации РФ в дальнейшем обострении конфликта и нежелании соблюдать требования актов международного права, Минских соглашений по отводу тяжелой техники и вооружения от линии соприкосновения сторон в определенные места хранения", - заявили в СЦКК.

Как известно, 2 марта в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта.

Представители ОРДЛО заявили, что поддерживают режим полной тишины, который должен был начаться с 00:00 5 марта.

Украинская правда
Темы: АТООРДЛОоружиеРосcияМинские соглашения
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