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Волкер розповів про "певні зусилля" для деокупації Криму

Субота, 10 березня 2018, 20:07
Волкер розповів про певні зусилля для деокупації Криму

На міжнародному рівні, в тому числі в ЄС, зроблено певні зусилля для підтримки міжнародного формату обговорення ситуації в Криму.

Про це заявив спецпредставник США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю "Укрінформу", коментуючи ініціативу України про започаткування міжнародного формату з деоокупації півострова.

"Я вважаю, що дуже важливо не забувати про це, і ми постійно публічно порушуємо цю важливу проблему. Так, вже було зроблено певні зусилля, включаючи деякі ініціативи з боку членів ЄС згуртувати країни задля обговорення ситуації у Криму", - зазначив Волкер.

Він додав, що цього тижня брав участь у подібній зустрічі.

"Упевнений, що цей процес буде продовжуватися. Це - важливе, принципове питання, яке пов'язане з безпекою кожної європейської країни - адже треба бути упевненим у безпеці власних кордонів", - заявив спецпредставник США. 

Раніше Волкер констатував, що Росія не виконує положення Мінських домовленостей та заявив, що якщо Росія хоче досягти своїх цілей у намаганні вплинути на Україну та наблизити її до себе, їй варто починати з виведення своїх військ зі Східної України

Теми: КримРосіяанексіяСША
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