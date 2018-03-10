Волкер рассказал об "определенных усилиях" для деоккупации Крыма

5258 просмотров
Суббота, 10 марта 2018, 21:07

На международном уровне, в том числе в ЕС, предприняты определенные усилия для поддержания международного формата обсуждения ситуации в Крыму.

Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Укринформу", комментируя инициативу Украины о начале международного формата по деоокупации полуострова.

"Я считаю, что очень важно не забывать об этом, и мы постоянно публично поднимаем эту важную проблему. Так, уже были предприняты определенные усилия, включая некоторые инициативы со стороны членов ЕС сплотить страны для обсуждения ситуации в Крыму", - отметил Волкер.

Он добавил, что на этой неделе принимал участие в подобной встрече. 

"Уверен, что этот процесс будет продолжаться. Это - важный, принципиальный вопрос, который связан с безопасностью каждой европейской страны - ведь надо быть уверенным в безопасности собственных границ", - заявил спецпредставитель США.

Ранее Волкер констатировал, что Россия не выполняет положения Минских соглашений и заявил, что если Россия хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, ей следует начинать с вывода своих войск с Донбасса

Темы: Крым Росcия аннексия США
powered by lun.ua
По теме
Чубаров: РФ задействовала спецслужбы, чтобы согнать крымских татар на "выборы" 10 марта 2018, 20:44
В аннексированном Крыму в день "выборов" снимут еще один фильм о "зеленых человечках" 8 марта 2018, 17:39
У Собчак говорят, что в 2014 году в Крым еще можно было ездить 8 марта 2018, 15:08
Все новости
Главные новости
У Медведчука прокомментировали связь с Рубаном
Волкер рассказал об "определенных усилиях" для деоккупации Крыма
СЦКК: Во время перемирия боевики стягивают военную технику и вооружение
Украинские биатлонисты выиграли "серебро" на этапе Кубка мира
Все новости
исследование

Что происходит с пищей, когда на нее садится муха

другой город

Во Львове открывается первое веганское кафе