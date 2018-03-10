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Волкер рассказал об "определенных усилиях" для деоккупации Крыма

Суббота, 10 марта 2018, 20:07
Волкер рассказал об определенных усилиях для деоккупации Крыма

На международном уровне, в том числе в ЕС, предприняты определенные усилия для поддержания международного формата обсуждения ситуации в Крыму.

Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью "Укринформу", комментируя инициативу Украины о начале международного формата по деоокупации полуострова.

"Я считаю, что очень важно не забывать об этом, и мы постоянно публично поднимаем эту важную проблему. Так, уже были предприняты определенные усилия, включая некоторые инициативы со стороны членов ЕС сплотить страны для обсуждения ситуации в Крыму", - отметил Волкер.

Он добавил, что на этой неделе принимал участие в подобной встрече. 

"Уверен, что этот процесс будет продолжаться. Это - важный, принципиальный вопрос, который связан с безопасностью каждой европейской страны - ведь надо быть уверенным в безопасности собственных границ", - заявил спецпредставитель США.

Ранее Волкер констатировал, что Россия не выполняет положения Минских соглашений и заявил, что если Россия хочет достичь своих целей в попытке повлиять на Украину и приблизить ее к себе, ей следует начинать с вывода своих войск с Донбасса

Темы: КрымРосcияаннексияСША
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