Волкер: Мінські домовленості є, але Росія їх не виконує

Спецпредставник США у справах України Курт Волкер констатує, що Росія не виконує положення Мінських домовленостей.

Про це він заявив під час дискусії на Брюссельському форумі в суботу, повідомляє Укрінформ.

"Мінські домовленості існують. І вони включають усі питання, які необхідні для забезпечення припинення вогню, відновлення українського національного контролю, суверенітету і територіальної цілісності. Але проблема полягає лише у тому, що ці домовленості мають бути імплементовані", - зауважив спецпредставник США.

За його словами, Росія, будучи підписантом цих домовленостей, не забезпечує стале припинення вогню, продовжує розгортання своїх військових органів військового управління та не виводить важке озброєння з регіону.

"Україна втрачає щотижня декілька своїх солдатів. Уявіть, що ви маєте реальну війну на своїй території. Не десь далеко, а безпосередньо на вашій території. І ваші збройні сили захищають вашу країну, втрачаючи солдатів, які захищають власну країну. Ось така ситуація нині в Україні. Уявіть вплив цього на політику в країні", - наголосив Волкер.

Американський дипломат акцентував увагу, наскільки важко керівництву держави в таких умовах вирішувати питання економіки, розвитку освіти, інших нагальних потреби і проблеми суспільства.

"Ось під таким тиском нині перебуває Україна", - відзначив спецпредставник США.

Як відомо, 5 вересня 2014 року у Мінську відбулися переговори за участю другого президента України Леоніда Кучми, посла Росії в Україні Михайла Зурабова, спецпредставника ОБСЄ Хайді Тальявіні, лідерів бойовиків "ДНР" Олександра Захарченка та Андрія Пургіна, а також голови "ЛНР" Ігоря Плотницького.

За підсумками зустрічі між представниками України, "ДНР" і "ЛНР" за участю ОБСЄ було підписано протокол про припинення з 18:00 5 вересня вогню на Донбасі.

12 лютого 2015 року контактна група за погодженням з лідерами "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) підписала документ, який називається "Комплекс заходів, спрямований на імплементацію Мінських домовленостей".

12 лютого 2018 року МЗС України заявило, що Росія за 3 роки не виконала жодного пункту комплексу заходів з імплементації "мінських домовленостей".

На думку Волкера, Росія відіграє ключову роль у конфлікті на Донбасі і має погодитися припинити його.

18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу.

Наприкінці січня 2018 року Волкер провів зустріч з помічником президента РФ Владиславом Сурковим. РосЗМІ повідомили, що під час переговорів сторони не змогли узгодити єдину позиціїю щодо закону про реінтеграцію Донбасу.