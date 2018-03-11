Китай разрешил Си Цзиньпину быть президентом пожизненно

Китай одобрил снятие ограничений сроков пребывания на посту президента, благодаря чему Си Цзиньпин имеет возможность занимать эту должность пожизненно.

Конституционные изменения были приняты ежегодным заседанием Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган Китая) в воскресенье, сообщает ВВС.

Из 2996 голосов два делегата голосовали против, а три - воздержались.

С 90-х годов правление президента в Китае было ограничено двумя сроками.

Как известно, ранее Компартия Китая предложила убрать из Конституции страны положение о том, что президент и вице-президент КНР могут занимать должность не более двух сроков подряд.

ЦК КПК предложил зафиксировать, что срок полномочий президента и вице-президента Китайской Народной Республики – такой же, как и у Всекитайского собрания народных представителей.

Президент США Дональд Трамп оценил намерения властей Китая продлить срок полномочий президента и допустил, что США "возможно, тоже так сделают".

В конце октября прошлого года Компартия Китая закрепила в своем уставе политическое мнение президента Си Цзиньпина, поставив его на один уровень с Мао Цзэдуном, а Си Цзиньпина переизбрали генсеком партии еще на 5 лет.