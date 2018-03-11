Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Китай разрешил Си Цзиньпину быть президентом пожизненно

Воскресенье, 11 марта 2018, 10:35
Китай разрешил Си Цзиньпину быть президентом пожизненно

Китай одобрил снятие ограничений сроков пребывания на посту президента, благодаря чему Си Цзиньпин имеет возможность занимать эту должность пожизненно.

Конституционные изменения были приняты ежегодным заседанием Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган Китая) в воскресенье, сообщает ВВС.

Из 2996 голосов два делегата голосовали против, а три - воздержались.

С 90-х годов правление президента в Китае было ограничено двумя сроками.

Как известно, ранее Компартия Китая предложила убрать из Конституции страны положение о том, что президент и вице-президент КНР могут занимать должность не более двух сроков подряд.

ЦК КПК предложил зафиксировать, что срок полномочий президента и вице-президента Китайской Народной Республики – такой же, как и у Всекитайского собрания народных представителей.

Президент США Дональд Трамп оценил намерения властей Китая продлить срок полномочий президента и допустил, что США "возможно, тоже так сделают".

В конце октября прошлого года Компартия Китая закрепила в своем уставе политическое мнение президента Си Цзиньпина, поставив его на один уровень с Мао Цзэдуном, а Си Цзиньпина переизбрали генсеком партии еще на 5 лет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Китай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Китай
Китай об отмененном визите Борреля: Ждем в удобное для обеих сторон время
Посланник КНР в Украине не поверил, что Patriot сбил российские "Кинжалы" – FT
Си Цзиньпин лично предостерег Путина от использования ядерного оружия в Украине – FT
Последние новости
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
Попадание в жилой дом в Киеве: на верхних этажах открытое пламя
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
22:09
В отношении главы полиции Киевщины, имеющего имение под Киевом, начали служебное расследование
22:00
Новости экономики 21 декабря: последний транш из 18 миллиардов евро ЕС, "Киевстар" полностью восстановил сервисы
21:51
фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой
Все новости...
Реклама: