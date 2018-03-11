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До будинку Авакова влаштували автопробіг

Неділя, 11 березня 2018, 13:04
Скріншот зі стріму Громадського

У Києві влаштували автопробіг до будинку глави Міністерства внутрішніх справ Арсена Авакова.

Як повідомляє "Громадське", учасники акції виступають проти "сваволі" представників МВС, зокрема, йдеться про силовий розгін наметового містечка під Радою.

Протестувальники вимагають відставки Авакова.

Кілька десятків людей під будинком міністра розгорнули плакати, підняли прапори України та вигукують гасла, у яких висувають претензії до діяльності міністра.

"Аваков, виходь!", — скандували учасники акції, частина з яких на місце привезла і рюкзаки МВС.

 
 
 
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Одночасно українці в Італії мають вийти на пікет під закордонну віллу міністра МВС, яку він придбав у 2017 році.

Авакова також звинувачують у проваленні реформ, корупційних схемах із закупівлею рюкзаків для міністерства, придбанні багатотисячної нерухомості закордоном тощо.

За даними розслідування журналістів, вілла Авакова нараховує 26 кімнат площею 566 метрів на першому, другому поверхах та у підвалі. Приблизна вартість нерухомості —близько 774 тисяч євро.

У МВС заявили, що віллу в Італії, якою володіє компанія Авакова, використовує під туристичний проект його дружина Інна.

Як відомо, у Києві 3 березня під Верховною Радою правоохоронці знесли наметове містечко, понад 100 осіб було затримано.  Після знесення табору під ВР 9 протестувальників доправили до лікарень.

Теми: Аваковакції
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