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К дому Авакова устроили автопробег

Воскресенье, 11 марта 2018, 13:04
Скриншот со стрима Громадського

В Киеве устроили автопробег к дому главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова.

Как сообщает "Громадське", участники акции выступают против "произвола" представителей МВД, в частности, речь идет о силовом разгоне палаточного городка под Радой.

Протестующие требуют отставки Авакова.

Несколько десятков человек под домом министра развернули плакаты, подняли флаги Украины и выкрикивают лозунги, в которых выдвигают претензии к деятельности министра.

"Аваков, выходи!", - скандировали участники акции, часть из которых на место привезла и рюкзаки МВД.

 
 
 
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Одновременно украинцы в Италии должны выйти на пикет под зарубежную виллу министра МВД, которую он приобрел в 2017 году.

Авакова также обвиняют в провале реформ, коррупционных схемах с закупкой рюкзаков для министерства, приобретении многотысячной недвижимости за рубежом и тому подобное.

По данным расследования журналистов, вилла Авакова насчитывает 26 комнат площадью 566 метров на первом, втором этажах и в подвале. Приблизительная стоимость недвижимости - около 774 тысяч евро.

В МВД заявили, что виллу в Италии, которой владеет компания Авакова, использует под туристический проект его жена Инна.

Как известно, в Киеве утром 3 марта в Верховной Радой правоохранители снесли палаточный городок. Более 100 человек задержали. После сноса палаточного городка под Радой 9 протестующих доставили в больницы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Аваковакции
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