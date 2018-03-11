ДАІшники РФ вимагають змінити номери "ДНР" на українські – ДПСУ

Представники Державтоінспекції РФ зупинили главу "Гірницької районної адміністрації" в окупованій Макіївці Сергія Голощапова та наказали змінити номерні знаки так званої "ДНР" на українські.

Як повідомляє Дерджприкордонслужба України, інформація про це надійшла її співробітникам від осіб, які прямували з ОРДО через КПВВ.

Зазначається, що "посадовцю" пригрозили штрафом у разі непокори та евакуацією автівки на штрафмайданчик.

Водночас Держприкордонслужба не повідомляє, де та коли трапилася описана подія.

"На жаль, страждати від цього цирку на "російсько-республіканській" арені продовжують саме українці, які проживають на тимчасово окупованій території України. Співробітники Держприкордонслужби неодноразово фіксували факти відмови російською стороною українцям в проїзді через пункти пропуску через наявність лише документів фейкових республік", - додали в Держприкордонслужбі.

Там нагадали, що самопроголошені очільники ОРДЛО запевняли жителів тимчасово окупованих територій, що з їхніми "документами" потрапити до РФ буде простіше та легше, а українські документи потрібні лише на випадок поїздок на територію України, контрольовану Києвом.

"Будь-які документи, видані фейковими республіками не визнані ніким, навіть творцем даних незаконних формувань. Так, це театр абсурду", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 18 лютого 2017 року президент РФ Володимир Путін підписав указ про визнання на території Російської Федерації документів, які видані громадянам України та особам без громадянства, які постійно проживають на територіях Луганської та Донецької областей, окупованих проросійськими бойовиками.

До їхнього переліку належать, зокрема, реєстраційні знаки транспортних засобів.