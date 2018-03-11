На Закарпатті заявили, що нічого не знають про "відкриття" офісу місії ОБСЄ

Закарпатська ОДА не надавала погодження на відкриття постійної моніторингової місії ОБСЄ і до неї не надходили подібні пропозиції.

Про це заявив речник Закарпатської ОДА Ярослав Галас, пише "Громадське радіо".

"Не було пропозицій до адміністрації про відкриття постійної моніторингової місії. І адміністрація не давала погодження", - заявив Галас.

Він додав, що, можливо, погодження такого не потрібно, однак поставити до відома адміністрацію вони б мали.

За словами Галаса, найближчий офіс місії ОБСЄ розташований у Івано-Франківську.



Як відомо, Товариство угорців Закарпаття, на офіс якого було скоєно два напади, слідом за Будапештом закликало розгорнути в області постійну місію ОБСЄ. У поліції заявили, що напади на Товариство угорської культури в Ужгороді розкрито: затримано 5 осіб, причетних до нападів.

Детальніше про напади на товариство угорців на Закарпатті читайте у матеріалі "Польська фаланга Путіна: хто стоїть за підпалом спілки угорців в Ужгороді".

Тему введення постійної місії ОБСЄ у Закарпатську область раніше неодноразово піднімав офіційний Будапешт.

7 березня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про направлення місії спостерігачів ОБСЄ на Закарпаття як про доконаний факт, зазначивши, що у Будапешті вітають такий крок.

У свою чергу МЗС України Павло Клімкін заявив, що не бачить підстав для направлення спостерігачів у регіон, одночасно наголошуючи, що слід припинити російські провокації в області.

Окрім того посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень заявив, що Будапешт не бачить нічого поганого у автономії для закарпатських угорців, однак з огляду на війну на Сході України мова про це зараз не йде.

В МЗС України заявили, що жодної автономії на Закарпатті не може бути за визначенням.