На Закарпатті заявили, що нічого не знають про "відкриття" офісу місії ОБСЄ

Закарпатська ОДА не надавала погодження на відкриття постійної моніторингової місії ОБСЄ і до неї не надходили подібні пропозиції.

Про це заявив речник Закарпатської ОДА Ярослав Галас, пише "Громадське радіо".

"Не було пропозицій до адміністрації про відкриття постійної моніторингової місії. І адміністрація не давала погодження", - заявив Галас.

Він додав, що, можливо, погодження такого не потрібно, однак поставити до відома адміністрацію вони б мали.

За словами Галаса, найближчий офіс місії ОБСЄ розташований у Івано-Франківську.



Як відомо, 10 березня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ОБСЄ повідомила його про відкриття спостережної місії на Закарпатті.

Заява Сійярто викликає сумнів, оскільки для направлення місії потрібен консенсус в ОБСЄ, а Україна виступає проти цього.

На сайті уряду Угорщини повідомлення про розгортання спостережної місії ОБСЄ було відсутнє.

Товариство угорців Закарпаття, на офіс якого було скоєно два напади, слідом за Будапештом закликало розгорнути в області постійну місію ОБСЄ. У поліції заявили, що напади на Товариство угорської культури в Ужгороді розкрито: затримано 5 осіб, причетних до нападів.

Детальніше про напади на товариство угорців на Закарпатті читайте у матеріалі

"Польська фаланга Путіна: хто стоїть за підпалом спілки угорців в Ужгороді".

Тему введення постійної місії ОБСЄ у Закарпатську область раніше неодноразово піднімав офіційний Будапешт.

7 березня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив про направлення місії спостерігачів ОБСЄ на Закарпаття як про доконаний факт, зазначивши, що у Будапешті вітають такий крок.

У свою чергу МЗС України Павло Клімкін заявив, що не бачить підстав для направлення спостерігачів у регіон, одночасно наголошуючи, що слід припинити російські провокації в області.

Окрім того посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень заявив, що Будапешт не бачить нічого поганого у автономії для закарпатських угорців, однак з огляду на війну на Сході України мова про це зараз не йде.

В МЗС України заявили, що жодної автономії на Закарпатті не може бути за визначенням.