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На Закарпатье заявили, что ничего не знают об "открытии" офиса миссии ОБСЕ

Воскресенье, 11 марта 2018, 15:50
На Закарпатье заявили, что ничего не знают об открытии офиса миссии ОБСЕ

Закарпатская ОГА не давала согласия на открытие постоянной мониторинговой миссии ОБСЕ и в ОГА не поступали подобные предложения.

Об этом заявил пресс-секретарь Закарпатской ОГА Ярослав Галас, пишет "Громадське радіо".

"Не было предложений к администрации об открытии постоянной мониторинговой миссии. И администрация не давала согласия", - заявил Галас. 

Он добавил, что, возможно, согласования такого и не требуется, однако поставить в известность администрацию они должны были.

По словам Галаса, ближайший офис миссии ОБСЕ расположен в Ивано-Франковске. 

Как известно, 10 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ОБСЕ сообщила его об открытии наблюдательной миссии на Закарпатье.

Заявление Сийярто вызывает сомнение, поскольку для направления миссии нужен консенсус в ОБСЕ, а Украина выступает против этого.

На сайте правительства Венгрии сообщения о развертывании наблюдательной миссии ОБСЕ не было. 

Общество венгров Закарпатья, на офис которого было совершено два нападения, вслед за Будапештом призвал развернуть в области постоянную миссию ОБСЕ. В полиции заявили, что нападения на Общество венгерской культуры в Ужгороде раскрыты: задержаны 5 человек, причастные к нападениям.

Подробнее о нападениях на Общество венгров на Закарпатье читайте в материале

"Польская фаланга Путина: кто стоит за поджогом организации венгров в Ужгороде"

Тему введения постоянной миссии ОБСЕ в Закарпатскую область ранее неоднократно поднимал официальный Будапешт.

7 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о направлении миссии наблюдателей ОБСЕ на Закарпатье как о свершившемся факте, отметив, что в Будапеште приветствуют такой шаг.

В свою очередь МИД Украины Павел Климкин заявил, что не видит оснований для направления наблюдателей в регион, одновременно подчеркивая, что следует прекратить российские провокации в области.

Кроме того посол Венгрии в Украине Эрно Кешкень заявил, что Будапешт не видит ничего плохого в автономии для закарпатских венгров, однако учитывая войну на Востоке Украины речь об этом сейчас не идет.

В МИД Украины заявили, что никакой автономии на Закарпатье не может быть по определению.

Темы: ЗакарпатьеОБСЕ
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