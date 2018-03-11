В ОРДО підтвердили, що сили АТО затримали їхнього бойовика

У ОРДО підтвердили, що Збройні сили України затримали представника їхнього "бойового крила" Ігора Солоіда.

Про це 11 березня заявив співробітник т.зв. "Міністерства оборони ДНР" Едуард Басурін в ході брифінгу, пишуть Новости Донбасса.

"Так, спецназ сил спецоперацій ЗСУ, через завербованих громадян, провів акцію, в результаті якої був взятий у полон один з військовослужбовців ЗС "ДНР" Солоід Ігор Вікторович", - заявив Басурін.

Він також стверджує, що на затриманого чинили вплив, а українська сторона використовує Солоіда для "дезінформації".

Як відомо, раніше в штабі АТО заявили про затримання бойовика НВФ під час спроби пройти на підконтрольну Україні територію. При ньому було виявлено зброю АК-74Н і військовий квиток на ім'я Солоіда Ігоря Вікторовича, виданий російською окупаційною адміністрацією.