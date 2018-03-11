В ОРДО подтвердили, что силы АТО задержали их боевика

В ОРДО подтвердили, что Вооруженные силы Украины задержали представителя их "боевого крыла" Игоря Солоида.

Об этом 11 марта заявил сотрудник т.н. "министерства обороны ДНР" Эдуард Басурин в ходе брифинга, пишут Новости Донбасса.

"Да, спецназ сил спецопераций ВСУ, через завербованных граждан, провел акцию, в результате которой был захвачен в плен один из военнослужащих ВС "ДНР" Солоид Игорь Викторович", – заявил Басурин.

Он также утверждает, что на задержанного было оказано воздействие, а украинская сторона использует Солоида для "дезинформации".

Как известно, ранее в штабе АТО заявили о задержании боевика НВФ при попытке пройти на подконтрольную Украине территорию. При нем было обнаружено оружие АК-74Н и военный билет на имя Солоида Игоря Викторовича, выданный российской оккупационной администрацией.